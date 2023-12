CONCOURS DE DICTEE Salle des Vignes Saint-Fiacre-sur-Maine, 28 janvier 2024, Saint-Fiacre-sur-Maine.

Saint-Fiacre-sur-Maine Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

L’association Les Amis de Saint-Fiacre vous invite à participer à leur nouvel événement de janvier : « Les Dictées du Moulin »..

L’association Les Amis de Saint-Fiacre vous invite à participer à leur nouvel événement de janvier : « Les Dictées du Moulin ».

Trois dictées seront proposées et lues pour cette occasion par Blandine PLESSIS, ancienne institutrice de l’école du Chat Perché. Une pour les enfants niveau CM, une pour tout public, et une dernière pour départager les finalistes. Des cadeaux seront remis aux lauréats. La participation est de 5€ pour les adultes et de 3€ pour les enfants. Une buvette galette sera ouverte pour le goûter. La recette sera entièrement utilisée pour la restauration du moulin. L’inscription peut se faire dès maintenant sur l’adresse HelloAsso ou dès 14 h00 avant l’événement.

Tous les participants et participantes sont les bienvenus !!!

Ce concours de dictées sera ouvert aux malvoyant(e)s.

EUR.

Salle des Vignes

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par eSPRIT Pays de la Loire