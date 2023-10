Fête de la science : Village des Sciences du Trégor Salle des Ursulines – Lannion Brélévenez, 6 octobre 2023, Brélévenez.

Fête de la science : Village des Sciences du Trégor 6 – 8 octobre Salle des Ursulines – Lannion

Le Village des Sciences du Trégor prendra ses quartiers dans la Salle des Ursulines à Lannion du 6 au 8 octobre 2023. Le vendredi 6 octobre sera dédié aux scolaires ; le Village sera ouvert au grand public les après-midis du week-end.

Samedi et dimanche, ouverture 14h-18h. Gratuit.

Au Village des Sciences, seront présentés : 35 stands ; 26 exposants ; 5 labo présents (Laboratoire IRISA, Météo France-CNRS, Institut des Sciences chimiques de Rennes, Institut Foton, Orange Labs).

L’IUT de Lannion présentera 3 stands :

« Jeux et Algorithmes », animé par le département Informatique

« La chimie dans tous ses états », animé par le département Mesures Physiques

« D’où vient la couleur des bonbons », animé par le département Mesures Physiques

L’Aquarium marin de Trégastel sera ouvert gratuitement les samedi et dimanche de 14h à 17h30. Une visite guidée aura lieu le samedi et le dimanche à 14h30 sur les missions scientifiques d’un aquarium. Gratuit. Réservation au 02 96 23 48 58.

CONFÉRENCE INAUGURALE

Vendredi 6 octobre à 18h00 à la Salle de conférence de l’Espace Sainte Anne

» Science et sport, histoire d’une symbiose. Quand les scientifiques se mettent au service du sport, et le sport au service de la santé. « , par le Docteur Véronique Mérour, médecin urgentiste et hyperbare, cheffe du service de soins continus du centre hospitalier Lannion Trestel.

Salle des Ursulines – Lannion 5 place des Patriotes, 22300 Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00