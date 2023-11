9ème Biennale Art’Thilouze Salle des tilleuls Thilouze, 16 novembre 2023, Thilouze.

Thilouze,Indre-et-Loire

Découvrez la 9ème Biennale Art’Thilouzen avec Madame Nicole Avezard comme marraine..

Dimanche 2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle des tilleuls

Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the 9th Art’Thilouzen Biennial with Madame Nicole Avezard as godmother.

Descubra la 9ª Bienal Art’Thilouzen con la Sra. Nicole Avezard como madrina.

Entdecken Sie die 9. Biennale Art’Thilouzen mit Frau Nicole Avezard als Schirmherrin.

Mise à jour le 2023-11-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme