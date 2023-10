THÉÂTRE DISSOLUTION Salle des Tilleuls Commercy, 9 novembre 2023, Commercy.

Jeudi 9 novembre, Dissolution de Catherine Verlaguet, mise en scène de Julia Vidit, une production du Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national de Nancy. Il s’agit d’un moment de théâtre que l’on peut voir en famille ! Un homme vient raconter le moment où il est allé avec son fils voir pour la dernière fois son père à l’hôpital. Ce jour-là, le grand-père s’est levé de son lit pour leur redire une histoire essentielle, une histoire précieuse, transmise pour ne pas oublier de vivre pleinement sa vie. Un solo de théâtre qui explore les thèmes sensibles de la disparition et de la transmission. Avec douceur et tendresse, cette pièce intergénérationnelle déroule un éloge simple à la vie. Le spectacle qui s’adresse à tous à partir de 8 ans, est porté par Rachid Bouali, un comédien à l’humanité chaleureuse qui endosse tous les rôles avec fluidité.

Quand ? Jeudi 9 novembre, à 20 h30

Qui ? Tout public à partir de 8 ans

Où ? Salle Les Tilleuls

Tarifs ? 12 € | Commercy Culture 10 € | jeunes, solidaire 5 € | Pass’ à Com 2 €

Durée ? 1H

Billetterie en ligne sur le site internet HelloAsso

Informations au 03 29 91 23 88 ou sur www.omacommercy.fr. Tout public

Thursday November 9, Dissolution by Catherine Verlaguet, directed by Julia Vidit, produced by Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national de Nancy. This is theater for the whole family! A man comes to recount the moment when he went with his son to see his father in hospital for the last time. On that day, the grandfather got up from his bed to tell them an essential story, a precious story, passed on so as not to forget to live life to the full. This solo play explores the sensitive themes of loss and transmission. With gentleness and tenderness, this intergenerational play unfolds a simple eulogy to life. Suitable for all ages 8 and up, the show is brought to life by Rachid Bouali, a warmly human actor who takes on every role with fluidity.

When? Thursday, November 9, 8:30 p.m

Who? All ages 8 and up

Where ? Salle Les Tilleuls

Price ? 12 ? | Commercy Culture 10 ? | youth, solidarity 5 ? | Pass? à Com 2 ?

Duration ? 1H

Online ticketing on the HelloAsso website

Information on 03 29 91 23 88 or www.omacommercy.fr

Jueves 9 de noviembre, Dissolution de Catherine Verlaguet, dirigida por Julia Vidit, producida por el Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national de Nancy. Teatro para toda la familia Un hombre viene a contar la historia de cuando fue con su hijo a ver a su padre al hospital por última vez. Ese día, el abuelo se levantó de la cama para contarles una historia esencial, una historia preciosa, transmitida para que no olvidaran vivir la vida en plenitud. Esta obra en solitario explora los delicados temas de la pérdida y la transmisión. Con dulzura y ternura, esta obra intergeneracional despliega un sencillo elogio a la vida. El espectáculo, dirigido a todas las edades a partir de 8 años, está protagonizado por Rachid Bouali, un actor de cálida humanidad que asume todos los papeles con fluidez.

¿Cuándo se representa? Jueves 9 de noviembre, a las 20.30 h

¿A quién va dirigido? A partir de 8 años

¿Dónde? Salle Les Tilleuls

Precio ? 12 ? | Cultura Commercy 10 ? | jóvenes, solidarios 5 ? | Pass? à Com 2 ?

¿Duración? 1 hora

Venta de entradas en línea en el sitio web HelloAsso

Información en el 03 29 91 23 88 o en www.omacommercy.fr

Donnerstag, 9. November, Dissolution von Catherine Verlaguet, inszeniert von Julia Vidit, eine Produktion des Théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national de Nancy. Es handelt sich um einen Theatermoment, den man sich mit der ganzen Familie ansehen kann! Ein Mann kommt und erzählt von dem Moment, als er mit seinem Sohn zum letzten Mal seinen Vater im Krankenhaus besucht hat. An diesem Tag stand der Großvater von seinem Bett auf, um ihnen eine wichtige Geschichte zu erzählen, eine wertvolle Geschichte, die weitergegeben wurde, damit sie nicht vergessen, ihr Leben in vollen Zügen zu leben. Ein Theatersolo, das die sensiblen Themen des Verschwindens und der Weitergabe erforscht. Mit Sanftheit und Zärtlichkeit entfaltet dieses generationsübergreifende Stück eine einfache Lobeshymne auf das Leben. Das Stück, das sich an alle ab 8 Jahren richtet, wird von Rachid Bouali getragen, einem Schauspieler mit einer warmherzigen Menschlichkeit, der alle Rollen fließend übernimmt.

Wann wird es aufgeführt? Donnerstag, 9. November, um 20.30 Uhr

Wer Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Wo: Saal Les Tilleuls

Preise ? 12 ? | Commercy Culture 10 ? | Jugendliche, solidarisch 5 ? | Pass? à Com 2 ?

Dauer ? 1H

Online-Ticketing auf der HelloAsso-Website

Informationen unter 03 29 91 23 88 oder www.omacommercy.fr

