Salon du bien-être Salle des Terres Blanches Bouc-Bel-Air, 14 octobre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

Plongez dans un univers sensoriel ! La nouvelle édition du salon du bien-être se déroulera à la salle des Terres Blanches, à Bouc Bel Air, les 15 et 16 octobre..

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Salle des Terres Blanches

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dive into a sensory universe! The new edition of the wellness fair will take place at the Terres Blanches hall, in Bouc Bel Air, on October 15 and 16.

¡Sumérjase en un universo sensorial! La última edición de la feria del bienestar se celebrará en la Salle des Terres Blanches de Bouc Bel Air los días 15 y 16 de octubre.

Tauchen Sie in ein Universum der Sinne ein! Die neue Ausgabe der Wellness-Messe findet am 15. und 16. Oktober in der Salle des Terres Blanches in Bouc Bel Air statt.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence