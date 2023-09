Réunion d’information sur l’aide aux devoirs salle des terres-blanches Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Réunion d’information sur l’aide aux devoirs salle des terres-blanches Amilly, 6 octobre 2023, Amilly. Réunion d’information sur l’aide aux devoirs Vendredi 6 octobre, 18h00 salle des terres-blanches Afin de poursuivre l’aide aux leçons pour l’année scolaire 2023/2024, nous organisons une rencontre d’information (comme chaque année). Celle ci aura lieu le vendredi 6 octobre de 18h à 20h à la salle des Terres Blanches. Contact :

Anne Marie et Alain DENIS

02 38 93 92 43

06 75 72 81 37 salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

