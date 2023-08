Bourse aux vêtements Automne – Adultes et enfants salle des terres-blanches Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Bourse aux vêtements Automne – Adultes et enfants salle des terres-blanches Amilly, 11 septembre 2023, Amilly. Bourse aux vêtements Automne – Adultes et enfants 11 – 14 septembre salle des terres-blanches Bourse aux vêtements Automne – Adultes et enfants Salle des Terres-Blanches – 391, Rue des Terres-Blanches Dépôt : Lundi 11 septembre de 14h à 18h

Mardi 12 septembre de 9h à 14h 15 vêtements automne-hiver, propres et en bon état

3 paires de chaussures ou accessoires

Coudre ou apposer une étiquette de papier fort (minimum 5×5 cm (vierge) sur les vêtements)

Pas d’agrafe ni d’épingle Vente : Mercredi 13 septembre de 9h à 18h

Jeudi 14 septembre de 9h à 12h salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

