Au Cambodge, de la misère à un métier – soirée solidaire salle des terres-blanches, 30 mars 2023, Amilly.

Au Cambodge, de la misère à un métier – soirée solidaire Jeudi 30 mars, 20h00 salle des terres-blanches

Au Cambodge, de la misère à un métier – soirée solidaire

salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “mailto:bfoucault.amilly@gmail.com”}]

Le 30 mars 2023, une soirée solidaire est organisée à Amilly en présence de Marie-France des Pallières, fondatrice de l’ONG Pour un Sourire d’Enfant (PSE) qui œuvre depuis plus de 25 ans au Cambodge pour sortir de la misère les enfants les plus pauvres.

Après la projection du film Au Cambodge, de la misère à un métier, réalisé par l’Ecole du Cinéma de PSE, Marie-France des Pallières témoignera de son engagement infaillible.

En 1995, Marie-France des Pallières et son mari Christian, aujourd’hui décédé, découvraient au Cambodge des milliers d’enfants vivant dans des conditions indescriptibles et une violence inouïe. Profondément choqués, ils ont décidé d’agir pour les sortir de cette misère extrême : distribution de nourriture, programme de scolarisation, soins, accès à des formations professionnelles, protection et aide aux familles.

Dans un contexte mondial de crise, le Cambodge n’est pas épargné. L’inflation actuelle accentue les difficultés à se nourrir obligeant nombre d’enfants à devoir travailler pour aider leur famille à subvenir à leurs besoins. La fermeture obligatoire des écoles en 2020 et 2021 a eu un impact considérable sur l’apprentissage scolaire : retards importants et nombreux décrochages.

Depuis 25 ans, l’association ne cesse de s’adapter aux besoins pour mener ces enfants pauvres à un métier digne et correctement rémunéré. Aujourd’hui, l’association accueille chaque jour 6 500 enfants désormais en capacité de rêver à un avenir meilleur.

Pour en savoir plus et réserver, cliquez ici

30 mars 2023 à 20h salle des Terres-Blanches, 391 rue des Terres-Blanches à Amilly

A noter : cette soirée n’est pas destinée aux enfants car plusieurs témoignages d’enfants cambodgiens peuvent être assez choquants.

Contact :

Benjamin Foucault

06 67 50 37 27

bfoucault.amilly@gmail.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T22:00:00+02:00