Exposition Art Christos Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire Exposition Art Christos Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches, 16 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches. Exposition Art Christos 16 et 17 septembre Salle des Templiers Découvrez l’art lithurgie moderner avec la délocalisation de la boutique Art Christos. Des artisans d’art vous présentent leur travail d’exception et leurs oeuvres. Salle des Templiers 4 rue des Morins 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Accès avec escaliers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Art Christos Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Salle des Templiers Adresse 4 rue des Morins 37600 Beaulieu-lès-Loches Ville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches

Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-les-loches/