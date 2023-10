Marché de Noël Salle des Sucs Le Pertuis, 9 décembre 2023, Le Pertuis.

Le Pertuis,Haute-Loire

Marché de Noël organisé par l’APE du Pertuis.

Photos avec le Père Noël, promenades en calèche, snacking, vin chaud…

Artisans, créateurs, pensez à réserver votre place (installation à partir de 15h30, 5 € la table)..

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Salle des Sucs

Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the APE du Pertuis.

Photos with Santa Claus, horse-drawn carriage rides, snacks, mulled wine…

Artisans, designers, remember to reserve your place (set-up from 3.30pm, 5? per table).

Mercado de Navidad organizado por la APE du Pertuis.

Fotos con Papá Noel, paseos en coche de caballos, aperitivos, vino caliente…

Artesanos y diseñadores, no olviden reservar su plaza (montaje a partir de las 15.30 h, 5? por mesa).

Weihnachtsmarkt, organisiert von der EV Pertuis.

Fotos mit dem Weihnachtsmann, Kutschfahrten, Snacks, Glühwein…

Handwerker, Kreative, denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren (Aufbau ab 15:30 Uhr, 5? pro Tisch).

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay