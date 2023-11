Grand concours de belote Salle des Sucs Le Pertuis, 26 novembre 2023, Le Pertuis.

Le Pertuis,Haute-Loire

Grand concours de belote organisé par le club Le Serpolet.

Tous les joueurs seront primés..

2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle des Sucs

Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Grand belote competition organized by the Le Serpolet club.

Prizes will be awarded to all players.

Gran competición de belote organizada por el club Le Serpolet.

Se concederán premios a todos los jugadores.

Großer Belote-Wettbewerb, der vom Club Le Serpolet organisiert wird.

Alle Spieler werden prämiert.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay