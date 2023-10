Comédie-musicale : Vivement Cadence avec Elodi Dalbore à Vielle-Tursan Salle des sports Vielle-Tursan, 3 novembre 2023, Vielle-Tursan.

Vielle-Tursan,Landes

Une comédie-musicale Vivement Cadance avec Elodi Dalbore a la salle des sports de Vielle-Tursan.

2 représentations : vendredi 3 et samedi 4 novembre à 20h30

Entrée gratuite, Restauration sur place.

2023-11-03 fin : 2023-11-04 22:00:00. EUR.

Salle des sports

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



A musical comedy Vivement Cadance with Elodi Dalbore at the Salle des Sports in Vielle-Tursan.

2 performances: Friday November 3 and Saturday November 4 at 8:30pm

Free admission, Catering on site

Comedia musical Vivement Cadance con Elodi Dalbore en la Salle des Sports de Vielle-Tursan.

2 funciones: viernes 3 y sábado 4 de noviembre a las 20:30 h

Entrada gratuita, restauración in situ

Eine musikalische Komödie Vivement Cadance mit Elodi Dalbore in der Sporthalle von Vielle-Tursan.

2 Aufführungen: Freitag, 3. und Samstag, 4. November um 20.30 Uhr

Freier Eintritt, Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Aire sur l’Adour