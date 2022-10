Week-end Gonflé Salle des sports Thierry Guihard

Week-end Gonflé 29 et 30 octobre Salle des sports Thierry Guihard

Entrée: 5, Pass: 8, Entrée: 0

Parc de structures gonflables, tatouages éphémères, pêche à la ligne et petite restauration sur place. Pour les enfants de 1 à 12 ans, sous la responsabilité d’un adulte. Salle des sports Thierry Guihard Rue de la Roche Blanche 44350 St molf 44350 Parc de structures gonflables, tatouages éphémères, pêche à la ligne et petite restauration sur place.

