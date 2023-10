Opération « Les Balles Roses » Salle des Sports, Stage Guy Jean, Domaine de Prestal Le Merlerault, 7 octobre 2023, Le Merlerault.

Le Merlerault,Orne

Le Tennis Club Le Merlerault renouvelle son opération les Balles Roses !

Après le succès de l’an dernier, l’équipe du Tennis Club Le Merlerault s’engage de nouveau dans la lutte contre le cancer du sein en proposant une manifestation conviviale avec au programme :

• A 9h30, rendez-vous à la Salle des Sports, rue de la Gare, avec son pique-nique pour le

midi ,

• 10h00 course solidaire autour du stade Guy Jean

• 10h45 Marche vers le Domaine de Prestal

• Pique-nique au Domaine de Prestal avec 1 cocktail offert

• L’après-midi, retour du Domaine de Prestal pour des mini matchs de tennis en double

N’hésitez pas à venir en T-shirt rose !

Avec la participation du Domaine de Prestal et la Ligue de Tennis de Normandie.

Les fonds seront reversés à la « Ligue contre le Cancer », dans le cadre d’Octobre Rose.

Tout public..

2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-07 . .

Salle des Sports, Stage Guy Jean, Domaine de Prestal

Le Merlerault 61240 Orne Normandie



The Tennis Club Le Merlerault renews its Balles Roses operation!

Following last year?s success, the Tennis Club Le Merlerault team is once again committed to the fight against breast cancer with a friendly event featuring :

? 9.30am, meeting at the Salle des Sports, rue de la Gare, with picnic lunch

for lunch,

? 10:00 a.m. solidarity run around the Guy Jean stadium

? 10:45 a.m. Walk to Domaine de Prestal

? Picnic at Domaine de Prestal with 1 complimentary cocktail

? Afternoon return from Domaine de Prestal for mini doubles tennis matches

Don’t hesitate to wear your pink T-shirt!

With the participation of Domaine de Prestal and the Ligue de Tennis de Normandie.

Funds raised will be donated to the « Ligue contre le Cancer », as part of the Pink October campaign.

Open to all.

¡El Tennis Club Le Merlerault renueva su operación Balles Roses!

Tras el éxito del año pasado, el equipo del Tennis Club Le Merlerault vuelve a implicarse en la lucha contra el cáncer de mama con un evento amistoso en el que :

? A las 9.30 h, encuentro en la Salle des Sports, rue de la Gare, con almuerzo campestre

para el almuerzo,

? 10.00 Carrera benéfica alrededor del estadio Guy Jean

? 10.45 Paseo hasta el Domaine de Prestal

? Picnic en el Domaine de Prestal con 1 cóctel de cortesía

? Por la tarde, regreso desde el Domaine de Prestal para los mini partidos de tenis de dobles

¡No olvide llevar su camiseta rosa!

Con la participación del Domaine de Prestal y la Liga de Tenis de Normandía.

Todo lo recaudado se donará a la Ligue contre le Cancer, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Abierto al público en general.

Der Tennisclub Le Merlerault erneuert seine Aktion « Les Balles Roses » (Die rosa Bälle)!

Nach dem Erfolg des letzten Jahres engagiert sich das Team des Tennisclubs Le Merlerault erneut im Kampf gegen den Brustkrebs, indem es eine gesellige Veranstaltung mit folgendem Programm anbietet:

? Um 9:30 Uhr treffen Sie sich an der Sporthalle, rue de la Gare, und bringen Ihr Picknick für den Mittag mit

12 Uhr mittags ,

? 10.00 Uhr Solidaritätslauf rund um das Stadion Guy Jean

? 10:45 Uhr Wanderung zur Domaine de Prestal

? Picknick in der Domaine de Prestal mit 1 kostenlosen Cocktail?

? Nachmittags Rückfahrt von der Domaine de Prestal für Mini-Tennismatches im Doppel

Zögern Sie nicht, in einem rosa T-Shirt zu kommen!

Mit der Unterstützung von Domaine de Prestal und der Tennisliga der Normandie.

Die Gelder werden im Rahmen des Rosa Oktobers an die « Liga gegen Krebs » gespendet.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité