Salon Minéraux Fossiles Bijoux Salle des sports Saint-Jammes, 15 octobre 2023, Saint-Jammes.

Saint-Jammes,Pyrénées-Atlantiques

Cet événement se déroulera dans le Hall des Sports situé à côté de l’Ecole. Pour animer cet événement, les exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce salon devrait comme chaque année attirer de très nombreux passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

Buvette sur place..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Salle des sports

Saint-Jammes 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The event will take place in the Hall des Sports next to the school. To liven up the event, professional and amateur exhibitors will be presenting their latest products from all over the world, France and the South-West of France. As at all our shows, a wide selection of minerals, fossils and jewelry will be on sale, to the delight of young and old alike. To further meet the expectations of the public, the organizers will also be offering a free expert appraisal service for those wishing to have their mineralogical or paleontological discoveries determined. As in previous years, the show is expected to attract a large number of enthusiasts, while raising awareness of the wonders of the Earth among neophytes and younger visitors alike.

Refreshments on site.

El acto tendrá lugar en el pabellón de deportes, junto a la escuela. Para animar el evento, expositores profesionales y aficionados presentarán sus últimas novedades procedentes de todo el mundo, Francia y el Suroeste. Como en todos nuestros salones, se pondrá a la venta una amplia selección de minerales, fósiles y joyas que harán las delicias de grandes y pequeños. Para responder mejor a las necesidades del público, los organizadores propondrán también un servicio gratuito de peritaje para quienes deseen determinar sus hallazgos mineralógicos o paleontológicos. La edición de este año atraerá a un gran número de aficionados, a la vez que dará a conocer las maravillas de la Tierra tanto a los principiantes como a los visitantes más jóvenes.

Refrescos in situ.

Diese Veranstaltung findet in der Sporthalle neben der Schule statt. Um diese Veranstaltung zu beleben, werden die professionellen und Amateuraussteller dem Publikum ihre neuesten Produkte aus der ganzen Welt, aus Frankreich und aus dem Südwesten Frankreichs vorstellen. Wie bei allen unseren Messen wird eine sehr große Auswahl an Mineralien, Fossilien und Schmuck zum Verkauf angeboten, zur Freude von Groß und Klein. Um den Erwartungen des Publikums noch besser gerecht zu werden, bieten die Organisatoren auch einen kostenlosen Expertenservice für diejenigen an, die ihre mineralogischen oder paläontologischen Funde bestimmen lassen möchten. Diese Messe dürfte wie jedes Jahr zahlreiche Liebhaber anziehen und gleichzeitig Neulinge und jüngere Menschen für die Wunder der Erde sensibilisieren.

Getränke vor Ort.

