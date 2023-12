FLUO BLACKMINTON: La soirée qui va vous faire voler de rire ! Salle des sports Prémesques, 5 janvier 2024, Prémesques.

FLUO BLACKMINTON: La soirée qui va vous faire voler de rire ! Vendredi 5 janvier 2024, 19h00 Salle des sports Sur inscription – 4€ – places limitées

Vous l’attendiez… le Club Badminton Pérenchies-Prémesques l’a fait !

QU’EST-CE QUE LE BLACKMINTON ?

C’est ni plus ni moins que le mariage parfait entre le badminton et le fun !

Imaginez-vous plongés dans une ambiance lumineuse fluorescente, entourés d’éclats de rire et de trajectoires de volants illuminés. Un mélange détonant de jeu et de bonne humeur !

POURQUOI PARTICIPER ?

BADISTES ADULTES : Montrez à tous que vous avez du style et de l’élégance, même en courant après un volant lumineux !

C’est le moment de briller autant que votre raquette.

ENFANTS BADISTES : Vous pensez que les adultes sont les seuls à pouvoir jouer au badminton ? Détrompez-vous !

Montrez-leur que la jeunesse a de l’énergie à revendre et des smashs dignes des plus grands.

ET POUR RECHARGER LES BATTERIES ?

Nous avons pensé à tout ! De délicieuses surprises culinaires vous attendent sur place pour rassasier vos appétits de champions. Les champions, ça mange, n’est-ce pas ?

Participation de 4€ – Nombre de places limitées

Soyez nombreux

Salle des sports rue des écoles, Prémesques Prémesques 59840 Nord Hauts-de-France