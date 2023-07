Découverte Cross Training Salle des Sports Pontenx-les-Forges, 22 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Activité complète, le Cross Training améliore la condition physique et permet de progresser dans la bonne humeur. Elle se pratique sous forme de circuit et de défis variés et fait travailler l’ensemble des muscles (abdos, dos, fessiers, cuisses, biceps, triceps, épaules …) Et même si la dépense énergétique peut être importante, chacun peut adapter l’effort à ses possibilités et à sa forme du moment.

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat et formé au Cross Training

Equipement : tenue, chaussures adaptées et eau

Cross Training en images https://youtu.be/aAs5DFG40pc.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 13:30:00. EUR.

Salle des Sports

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



A complete activity, Cross Training improves physical fitness and allows you to progress in good spirits. It takes the form of circuits and varied challenges, and works all the muscles (abs, back, buttocks, thighs, biceps, triceps, shoulders, etc.). And even if the energy expenditure can be high, everyone can adapt the effort to their abilities and current fitness.

Supervision: State-qualified sports instructor trained in Cross Training

Equipment: suitable clothing, shoes and water

Cross Training in pictures https://youtu.be/aAs5DFG40pc

El cross training es una actividad completa que mejora la forma física y permite progresar de buen humor. Adopta la forma de circuitos y retos variados, y hace trabajar todos los músculos (abdominales, espalda, glúteos, muslos, bíceps, tríceps, hombros, etc.). Y aunque el gasto energético puede ser elevado, cada uno puede adaptar el esfuerzo a sus capacidades y a su forma física actual.

Supervisión: monitor deportivo titulado por el Estado y formado en Cross Training

Equipamiento: ropa adecuada, calzado y agua

Cross Training en imágenes https://youtu.be/aAs5DFG40pc

Als umfassende Aktivität verbessert das Cross-Training die körperliche Fitness und ermöglicht Fortschritte in guter Stimmung. Sie wird in Form von Rundkursen und abwechslungsreichen Herausforderungen durchgeführt und trainiert alle Muskeln (Bauch, Rücken, Gesäß, Oberschenkel, Bizeps, Trizeps, Schultern …). Und auch wenn der Energieverbrauch hoch sein kann, kann jeder die Anstrengung an seine Möglichkeiten und seine momentane Form anpassen.

Betreuung: Staatlich geprüfter und im Cross-Training ausgebildeter Sportlehrer

Ausrüstung: Kleidung, geeignete Schuhe und Wasser

Cross Training in Bildern https://youtu.be/aAs5DFG40pc

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Mimizan