Découverte Gym d’Entretien Salle des Sports Pontenx-les-Forges, 15 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Elle se décline en une multitude de techniques et d’exercices, avec ou sans matériel. Elle permet d’acquérir, de maintenir ou d’améliorer son capital santé

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 09:15:00. EUR.

Salle des Sports

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



It comes in a multitude of techniques and exercises, with or without equipment. It enables you to acquire, maintain or improve your health

Supervision: State-certified sports instructor

Implica una multitud de técnicas y ejercicios, con o sin equipamiento. Permite adquirir, mantener o mejorar la salud

Supervisión: monitor deportivo titulado por el Estado

Es gibt eine Vielzahl von Techniken und Übungen, die mit oder ohne Hilfsmittel durchgeführt werden können. Sie dient dazu, die Gesundheit zu fördern, zu erhalten oder zu verbessern

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer

