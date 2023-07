Découverte Step Salle des Sports Pontenx-les-Forges, 14 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Le STEP est une activité ludique qui permet d’améliorer sa condition physique et de développer son sens du rythme tout en se faisant plaisir ! Les chorégraphies évoluent au cours de la saison et permettent un travail ludique et efficace tout au long de l’année

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat

Le STEP en images : https://youtu.be/lvjZFV5e2bk.

2023-09-14 fin : 2023-09-14 21:00:00. EUR.

Salle des Sports

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



STEP is a fun way to improve your physical condition and develop your sense of rhythm, all while having fun! The choreographies evolve over the course of the season, providing a fun and effective workout all year round

Supervision: State-certified sports instructor

STEP in pictures: https://youtu.be/lvjZFV5e2bk

STEP es una actividad divertida que te ayuda a mejorar tu condición física y a desarrollar tu sentido del ritmo mientras te diviertes La coreografía cambia a lo largo de la temporada, por lo que resulta divertida y eficaz durante todo el año

Supervisión: monitor deportivo certificado por el Estado

STEP en imágenes: https://youtu.be/lvjZFV5e2bk

STEP ist eine spielerische Aktivität, mit der man seine Kondition verbessern, sein Rhythmusgefühl entwickeln und gleichzeitig Spaß haben kann! Die Choreographien entwickeln sich im Laufe der Saison und ermöglichen ein spielerisches und effektives Arbeiten das ganze Jahr über

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer

Das STEP in Bildern: https://youtu.be/lvjZFV5e2bk

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Mimizan