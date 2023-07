Découverte Multi-activités Salle des Sports Pontenx-les-Forges, 11 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

La séance se décompose en 2 temps : une partie plutôt axée sur un travail d’endurance, avec des chorégraphies step, et une seconde partie plutôt axée sur le renforcement musculaire. La séance permet d’améliorer sa condition physique, de développer son endurance et de se muscler … tout en se faisant plaisir

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat

La séance Multi-activités en images : https://youtu.be/wbpYEdmM20M.

2023-09-11 fin : 2023-09-11 13:00:00. EUR.

Salle des Sports

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



The session is divided into 2 parts: one focusing more on endurance, with step choreography, and the other on muscle strengthening. The session enables you to improve your physical condition, develop your stamina and build muscle? while having fun at the same time

Supervision: State-certified sports instructor

The Multi-activity session in pictures: https://youtu.be/wbpYEdmM20M

La sesión se divide en 2 partes: una parte más centrada en el trabajo de resistencia, con coreografía de pasos, y una segunda parte más centrada en el refuerzo muscular. La sesión permite mejorar la condición física, desarrollar la resistencia y desarrollar la musculatura, ¡todo ello divirtiéndose!

Supervisión: instructor deportivo certificado por el Estado

La sesión Multiactividad en imágenes: https://youtu.be/wbpYEdmM20M

Die Sitzung ist in zwei Teile gegliedert: ein Teil, der eher auf Ausdauertraining mit Step-Choreografien ausgerichtet ist, und ein zweiter Teil, der eher auf Muskelaufbau ausgerichtet ist. Die Sitzung ermöglicht es Ihnen, Ihre Kondition zu verbessern, Ihre Ausdauer zu entwickeln und Muskeln aufzubauen ? und dabei Spaß zu haben

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer

Die Sitzung Multi-Aktivitäten in Bildern: https://youtu.be/wbpYEdmM20M

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Mimizan