Fête Prix littéraire jeunesse PPDM 2023 Salle des sports Pomeys, 3 juin 2023, Pomeys.

Pendant 8 mois, le Prix littéraire jeunesse du Réseau a fait découvrir aux enfants des écoles partenaires une sélection de 4/5 livres par cycle soigneusement choisis par les équipes des bibliothèques. Entre lectures et ateliers proposés par les équipes pendant toute la durée du Prix, les enfants ont pu apprécier les sélections et élire leur livre préféré. L’heure des résultats est bientôt venue et nous avons hâte de vous annoncer les lauréats 2023 !

Pour clôturer ce Prix, le Réseau organise le 3 juin prochain, une grande fête avec de nombreuses activités dont un spectacle (attention places limitées – inscriptions obligatoires), des ateliers créatifs autour des livres, des ateliers-rencontres avec des auteurs/illustrateurs, l’annonce des lauréats 2023 et enfin un goûter géant pour tous les enfants présents.

Vous souhaitez assister au spectacle ? inscrivez-vous sur le formulaire ICI.

Lien descriptif du spectacle : https://www.theatre-des-mots.fr/atelier-okilele.html

Pour tout renseignement complémentaire : bibliotheques@cc-mdl.fr

L’équipe du Réseau Com’Monly.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

