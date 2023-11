Foire de Noël Salle des Sports Montgaillard, 19 novembre 2023, Montgaillard.

Montgaillard,Landes

Vous pourrez y commencer vos achats de Noël. Vous y trouverez des producteurs, des créateurs de toutes sortes, bijoux, couture, peinture, déco, déco de Noël, mais aussi des produits cosmétiques, des jouets, etc…ainsi qu’une partie vide-grenier. tapas, crêpes, chocolats, pâtisseries…

Salle des Sports

Montgaillard 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



You can start your Christmas shopping there. You will find producers, creators of all kinds, jewelry, sewing, painting, decorations, Christmas decorations, but also cosmetics, toys, etc. … and a yard sale. tapas, pancakes, chocolates, pastries …

Puedes empezar tus compras navideñas allí. Encontrará productores, creadores de todo tipo, bisutería, costura, pintura, decoración, decoración navideña, pero también cosméticos, juguetes, etc… así como una venta de garaje. tapas, tortitas, chocolates, bollería…

Hier können Sie Ihre Weihnachtseinkäufe beginnen. Hier finden Sie Produzenten, Designer aller Art, Schmuck, Schneiderei, Malerei, Deko, Weihnachtsdeko, aber auch Kosmetika, Spielzeug usw. sowie einen Teil mit Flohmarkt. Tapas, Crêpes, Schokolade, Gebäck.

