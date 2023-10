Soirée Halloween Salle des sports Montagnac-sur-Auvignon, 31 octobre 2023, Montagnac-sur-Auvignon.

Montagnac-sur-Auvignon,Lot-et-Garonne

Soirée spéciale Halloween dans les rues de Montagnac-sur-Auvinon, le mardi 31 octobre !

Défile avec ton déguisement le plus effrayant : un bonbon ou un sort !

Repas à la salle des sports de Montagnac : soupe de citrouille, spaghetti bolognaise, gâteau au chocolat, café.

Réservation avant le 20 octobre..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle des sports

Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Special Halloween evening in the streets of Montagnac-sur-Auvinon on Tuesday, October 31!

Parade in your scariest disguise: trick or treat!

Meal at Montagnac sports hall: pumpkin soup, spaghetti bolognaise, chocolate cake, coffee.

Reservations by October 20.

Una noche especial de Halloween en las calles de Montagnac-sur-Auvinon el martes 31 de octubre

Desfile con su disfraz más terrorífico: ¡truco o trato!

Comida en el polideportivo de Montagnac: sopa de calabaza, espaguetis a la boloñesa, tarta de chocolate, café.

Reserva obligatoria antes del 20 de octubre.

Ein spezieller Halloween-Abend in den Straßen von Montagnac-sur-Auvinon am Dienstag, den 31. Oktober!

Lauf mit deiner gruseligsten Verkleidung herum: Süßes oder Saures!

Essen in der Sporthalle von Montagnac: Kürbissuppe, Spaghetti Bolognese, Schokoladenkuchen, Kaffee.

Reservierung vor dem 20. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT de l’Albret