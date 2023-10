Halloween version coupe du monde Salle des sports Misson, 21 octobre 2023, Misson.

Misson,Landes

Rendez vous le 21 Octobre à partir de 17h à la salle des sports de Misson pour une effrayante tournée des bonbons. Attention ! Petits et grands tous déguisés !!

La soirée se poursuivra à la salle avec une spéciale Tapas version Coupe du Monde avec une retransmission de la 1/2 finale. Sur réservation.

2023-10-21

Salle des sports

Misson 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us on October 21 from 5pm at the Misson sports hall for a scary trick-or-treat. Beware! Children and adults alike in full costume!

The evening will continue at the hall with a special Tapas World Cup version, including a broadcast of the 1/2 final. Reservations required

Únete a nosotros el 21 de octubre a partir de las 17:00 en el pabellón deportivo de Misson para un « truco o trato » terrorífico. ¡Atención! Jóvenes y mayores, ¡todos disfrazados!

La velada continuará en el pabellón con una versión especial del Mundial de Tapas con retransmisión de la 1/2 final. Sólo con reserva

Wir treffen uns am 21. Oktober ab 17 Uhr in der Sporthalle von Misson zu einer gruseligen Bonbontour. Achtung! Groß und Klein alle verkleidet!!!

Der Abend wird in der Sporthalle mit einem Tapas-Spezial in der Version der Weltmeisterschaft mit einer Übertragung des Halbfinales fortgesetzt. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans