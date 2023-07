Forum de la Vie Locale et Associative Salle des Sports Marly-la-Ville Catégories d’Évènement: Marly-la-Ville

Val-d'Oise Forum de la Vie Locale et Associative Salle des Sports Marly-la-Ville, 10 septembre 2023, Marly-la-Ville. Forum de la Vie Locale et Associative Dimanche 10 septembre, 10h00 Salle des Sports Entrée libre La journée idéale pour découvrir et s’inscrire aux nombreuses activités proposées par la commune et les associations : enseignements, solidarité, sports, culture, loisirs, citoyenneté… il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! & Restauration sur place Salle des Sports Rue Marcel Petit Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

