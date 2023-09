Marche pour Octobre Rose Salle des sports Luneray, 29 octobre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Dans le cadre d’Octobre Rose, la commission Animation, Culture et Sports de Luneray organise deux marches roses au départ de la salle des sports à 9h30 et à 14h30. Deux marches de 5 km ! Participation au profit d’Octobre Rose..

2023-10-29 09:30:00 fin : 2023-10-29 . .

Salle des sports

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



As part of the Pink October campaign, Luneray’s Animation, Culture and Sports Committee is organizing two pink walks, starting from the Salle des Sports at 9.30 am and 2.30 pm. Two 5 km walks! Participation in aid of Pink October.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Comité de Animación, Cultura y Deportes de Luneray organiza dos marchas rosas, con salida del pabellón de deportes a las 9.30 y a las 14.30 horas. Dos marchas de 5 km Todos los beneficios se destinarán al Octubre Rosa.

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert die Kommission für Animation, Kultur und Sport von Luneray zwei Rosa Märsche, die um 9:30 Uhr und um 14:30 Uhr an der Sporthalle beginnen. Zwei Märsche von 5 km Länge! Teilnahme zu Gunsten des Rosa Oktobers.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche