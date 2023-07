A Lambres, bien dans mes baskets Salle des sports Les Marlières Lambres-lez-Douai Catégories d’Évènement: Lambres-lez-Douai

Nord A Lambres, bien dans mes baskets Salle des sports Les Marlières Lambres-lez-Douai, 17 septembre 2023, Lambres-lez-Douai. A Lambres, bien dans mes baskets Dimanche 17 septembre, 10h30 Salle des sports Les Marlières Sur inscription Découvrez le sport autrement à Lambres lez Douai, lors de notre traditionnelle balade des journées européennes du patrimoine.

Cette année, les clubs sportifs de la ville sont mis à l’honneur, pendant 1h30 déplacez-vous à pied pour découvrir toute la richesse de notre patrimoine sportif à travers des démonstrations de pratiques sportives variées. Plusieurs groupes de musiciens de l’école de musique accompagneront les démonstrations pour une balade qui mêle convivialité, culture et sport.

Point de départ : Salle des sports les Marlières de Lambres-lez-Douai

Accessible à tous, gratuit sur inscription auprès de la mairie Salle des sports Les Marlières lambres lez douai Lambres-lez-Douai 59552 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0327959555 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@lambreslezdouai.fr »}] https://www.lambreslezdouai.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Lambres-lez-Douai, Nord
Lieu
Salle des sports Les Marlières
Adresse
lambres lez douai
Ville
Lambres-lez-Douai
Departement
Nord

