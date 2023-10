Bourse aux jouets et décorations de Noël Salle des Sports Laifour, 5 novembre 2023, Laifour.

Laifour,Ardennes

Bourse aux jouets et décoration de Noël organisée par la Mairie de Laifour le samedi 05 novembre 2023 à la salle des sports de 10h à 17h. Buvette et petite restauration sur place. Pour les exposants : 2€ le mètre, information et inscription au 03 24 32 63 84. Installation à partir de 8h30..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Salle des Sports

Laifour 08800 Ardennes Grand Est



Toy and Christmas decoration fair organized by the Mairie de Laifour on Saturday, November 05, 2023 at the Salle des Sports from 10am to 5pm. Refreshments and snacks on site. For exhibitors: 2? per metre, information and registration on 03 24 32 63 84. Set-up from 8.30 am.

Feria de juguetes y decoración navideña organizada por la Mairie de Laifour el sábado 05 de noviembre de 2023 en el pabellón de deportes de 10h a 17h. Refrescos y tentempiés disponibles. Para los expositores: 2? por metro, información e inscripción en el 03 24 32 63 84. Instalación a partir de las 8.30 h.

Spielzeug- und Weihnachtsdekorationsbörse, organisiert von der Gemeindeverwaltung von Laifour am Samstag, den 05. November 2023 in der Sporthalle von 10 bis 17 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Für Aussteller: 2? pro Meter, Informationen und Anmeldung unter 03 24 32 63 84. Aufbau ab 8:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-19 par Ardennes Tourisme