Concert ELDORADO salle des sports Labeuvrière, 24 mai 2019, Labeuvrière.

Concert ELDORADO Vendredi 24 mai 2019, 20h00 salle des sports 3 euros pour les plus de 12 ans

Les musiciens de l’harmonie de Labeuvrière et les danseuses de la compagnie MOZAÏK joueront et danseront sur les musiques du Mexique, de Cuba, du Brésil et de l’Argentine.

salle des sports rue Léon Blum LABEUVRIERE Labeuvrière 62122 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://harmonie-labeuviere.jimdo.com »}, {« type »: « email », « value »: « harmonie-labeuvriere@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-24T20:00:00+02:00 – 2019-05-24T22:30:00+02:00

