Braderie des Loupiots Salle des Sports La Fresnais La Fresnais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Fresnais

Braderie des Loupiots Salle des Sports, 10 avril 2023, La Fresnais La Fresnais. Braderie des Loupiots Rue de la Renaudière Salle des Sports La Fresnais Ille-et-Vilaine Salle des Sports Rue de la Renaudière

2023-04-10 09:00:00 – 2023-04-10 17:00:00

Salle des Sports Rue de la Renaudière

La Fresnais

Ille-et-Vilaine La Fresnais . Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires.

Vêtements enfants – adultes, jouets, puériculture Organisé par l’APEL de l’Ecole Saint Joseph. braderiedesloupiots@yahoo.fr +33 6 02 61 65 16 Salle des Sports Rue de la Renaudière La Fresnais

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Fresnais Autres Lieu La Fresnais Adresse La Fresnais Ille-et-Vilaine Salle des Sports Rue de la Renaudière Ville La Fresnais La Fresnais Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Salle des Sports Rue de la Renaudière La Fresnais

La Fresnais La Fresnais La Fresnais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fresnais la fresnais/

Braderie des Loupiots Salle des Sports 2023-04-10 was last modified: by Braderie des Loupiots Salle des Sports La Fresnais 10 avril 2023 ille-et-vilaine La Fresnais Rue de la Renaudière Salle des Sports La Fresnais Ille-et-Vilaine Salle des Sports La Fresnais

La Fresnais La Fresnais Ille-et-Vilaine