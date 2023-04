Gala de gymastique Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gala de gymastique Avenue Pierre de Coubertin, 13 mai 2023, Andernos-les-Bains. Le club de gymnastique C.A.D.G Nord Bassin vous propose spectacle, démonstrations de gymnastique artistique féminine/masculine, et trampoline..

Avenue Pierre de Coubertin Salle des Sports Jacques Rosazza

The gymnastics club C.A.D.G Nord Bassin proposes you show, demonstrations of female/male artistic gymnastics, and trampoline. El club de gimnasia C.A.D.G Nord Bassin ofrece un espectáculo, demostraciones de gimnasia artística femenina y masculina y trampolín. Der Turnverein C.A.D.G Nord Bassin bietet Ihnen eine Show, Vorführungen von Kunstturnen für Frauen/Männer und Trampolinspringen. Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains

