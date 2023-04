Bretagne porte de Loire Tour salle des sports Henri Duckaert Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

Bretagne porte de Loire Tour salle des sports Henri Duckaert, 14 mai 2023, Bain-de-Bretagne. Bretagne porte de Loire Tour Dimanche 14 mai, 10h30 salle des sports Henri Duckaert Entrée libre Une soixantaine de véhicules anciens et de collection traverseront 4 communes de BPLC le dimanche 14 mai avec des arrêts dans chaque commune.

A Bain de Bretagne, ils s’arrêteront dans le cadre de la Fête de la Bretagne, entre 10h30 et 11h30 sur la Gare routière (à proximité d’intermarché et du cinéma).

Le public pourra venir admirer ces véhicules et pourra bénéficier d'une animation musicale (bagad et cercle celtique). Entrée libre.

2023-05-14T10:30:00+02:00 – 2023-05-14T11:30:00+02:00

