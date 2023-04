Championnat Bretagne-est de gouren 14 mai 2023 salle des sports Henri Duckaert Bain-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Bain-de-Bretagne

Championnat Bretagne-est de gouren 14 mai 2023 salle des sports Henri Duckaert, 14 mai 2023, Bain-de-Bretagne. Championnat Bretagne-est de gouren 14 mai 2023 Dimanche 14 mai, 10h00 salle des sports Henri Duckaert Le championnat aura lieu le dimanche 14 mai 2023 à la salle de sport Henri Duckaert à Bain de Bretagne (rue du Chêne Vert en face d’Intermarché).

11h : pesée

13h à 17h : combats

Le championnat s’inscrit dans les festivités qui se dérouleront à Bain de Bretagne dans le cadre de la Fête de la Bretagne du 12 au 14 mai 2023. salle des sports Henri Duckaert rue du Chêne vert Bain de Bretagne Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « skolgouren.baen@gouren.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

