Nord Salon de la réparation Salle des sports Genech, 4 novembre 2023, Genech. Salon de la réparation Samedi 4 novembre, 09h30 Salle des sports Gratuit – boite à dons à discrétion pour le repair café Cette journée est dédiée à la réparation !!

– pour nos réparateurs bénévoles : des ateliers de formation de 1h30 (sur inscription obligatoire). Si vous êtes réparateur dans l’un de nos repair, contactez votre référent local pour vous inscrire

– pour le grand public : un repair café géant pour faire réparer vos objets du quotidien en panne, ainsi que des stands pour faire numériser vos anciennes photos, et un stand enfant à partir de 8 ans pour découvrir des bases de réparation.

Une buvette sera à votre disposition pour vous rafraichir. Salle des sports 341 rue de la libération, genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:30:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

