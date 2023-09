34e Festival de la BD de Bassillac et Auberoche Salle des Sports et Centre Socioculturel Bassillac et Auberoche, 13 octobre 2023, Bassillac et Auberoche.

Bassillac et Auberoche,Dordogne

Du 13 au 15 Octobre

34e Festival de la BD de Bassillac & Auberoche

L’affiche (représentant le château de Puyguilhem à Villars) a été réalisée par notre invité d’honneur Lorenzo MATTOTTI , dessinateur et illustrateur italien de renommée internationale.

Parmi les 45 artistes présents, certains représenteront l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la Suisse et les Pays-Bas.

Une dizaine d’expositions sera présentée au public à Bassillac et dans le Grand Périgueux

Les visiteurs pourront participer à des séances de dédicaces, des rencontre-débats et acquérir des ouvrages neufs et d’occasion .

Le 3e « Coup de coeur du Jury 2023 » sera également décerné à un(e) auteur(e) participant au festival.

Pour de plus amples renseignements , se rendre sur notre site internet www.bd-bassillac.com

Prix d’entrée

Tarif unique : 4 €

Gratuité : 0-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, cartes jeunes.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . EUR.

Salle des Sports et Centre Socioculturel

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 13 to 15

34th Bassillac & Auberoche Comics Festival

The poster (depicting the Château de Puyguilhem in Villars) was designed by our guest of honor Lorenzo MATTOTTI , an internationally-renowned Italian illustrator and cartoonist.

Among the 45 artists taking part, some will be representing Italy, Belgium, Spain, Switzerland and the Netherlands.

A dozen exhibitions will be presented to the public in Bassillac and Greater Périgueux

Visitors will be able to take part in book signings, panel discussions and purchase new and second-hand books.

The 3rd « Coup de coeur du Jury 2023 » will also be awarded to an author taking part in the festival.

For further information, please visit our website www.bd-bassillac.com

Entrance fees

Single ticket price: 4 ?

Free: 0-18 years, unemployed, students, youth cards

Del 13 al 15 de octubre

34º Festival del Cómic de Bassillac y Auberoche

El cartel (que representa el castillo de Puyguilhem en Villars) ha sido diseñado por nuestro invitado de honor Lorenzo MATTOTTI , dibujante e ilustrador italiano de fama internacional.

Algunos de los 45 artistas participantes representarán a Italia, Bélgica, España, Suiza y los Países Bajos.

Una decena de exposiciones estarán abiertas al público en Bassillac y el Gran Périgueux

Los visitantes podrán participar en firmas de libros y debates, y comprar libros nuevos y de segunda mano.

Además, se concederá el 3er « Coup de coeur du Jury 2023 » a un autor participante en el festival.

Para más información, visite nuestro sitio web www.bd-bassillac.com

Precio de la entrada

Precio de la entrada individual: 4

Gratuita: 0-18 años, desempleados, estudiantes, carné joven

Vom 13. bis 15. Oktober

34. Comic-Festival in Bassillac & Auberoche

Das Plakat (mit dem Schloss Puyguilhem in Villars) wurde von unserem Ehrengast Lorenzo MATTOTTI , einem international bekannten italienischen Zeichner und Illustrator, gestaltet.

Von den 45 anwesenden Künstlern werden einige Italien, Belgien, Spanien, die Schweiz und die Niederlande vertreten.

Etwa zehn Ausstellungen werden dem Publikum in Bassillac und im Großraum Périgueux präsentiert

Die Besucher können an Signierstunden und Diskussionsrunden teilnehmen und neue und gebrauchte Bücher erwerben.

Der dritte « Coup de coeur du Jury 2023 » wird ebenfalls an einen Autor oder eine Autorin verliehen, der/die am Festival teilnimmt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.bd-bassillac.com

Eintrittspreise

Einheitspreis: 4 ?

Freier Eintritt: 0-18 Jahre, Arbeitssuchende, Studenten, Jugendkarten

