CAP OU PAS CAP SPECIAL NOEL – BOULOGNE SUR MER SALLE DES SPORTS DU CHEMIN VERT Boulogne-sur-Mer

16 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . Activités créatives et animations avec la présence cette année de Matéo Turbelin finaliste – « de la France à un incroyable talent 2022 »

Salle des sports du Chemin Vert

De 14h00 à 18h00

Gratuit

Contact : 03.21.30.16.86. .

SALLE DES SPORTS DU CHEMIN VERT

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

