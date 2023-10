Marché de Noël du Comité des Fêtes Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard, 18 novembre 2023, St lyphard.

Marché de Noël du Comité des Fêtes 18 et 19 novembre Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Public

Nombreux exposants, animations musicales, maquillages, restauration sur place.

Arrivée du Père Noël à 15h30 le samedi et à 11h le dimanche (distribution de bonbons et photos avec le Père Noël).

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 22 05 34 10 dader@orange.fr https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-du-comite-des-fetes-st-lyphard.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

