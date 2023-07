Journées du Patrimoine : Sortie Photo et pique-nique champêtrre Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Catégorie d’Évènement: St lyphard Journées du Patrimoine : Sortie Photo et pique-nique champêtrre Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard, 16 septembre 2023, St lyphard. Journées du Patrimoine : Sortie Photo et pique-nique champêtrre 16 et 17 septembre Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Inscription: 0 Découvrez les endroits les plus photogéniques de la commune, avec, en prime, l’apprentissage des bases de la photographie de paysages ! À l’issu de la sortie, mangeons ensemble dans la nature si le temps s’y prête ! Si vous en avez envie, prévoyez votre pique-nique ! Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 34 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journees-du-patrimoine-sortie-photo-et-pique-nique-champetrre-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: St lyphard

