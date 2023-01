Week-end gonflé à la Madeleine Salle des Sports de la Madeleine 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Week-end gonflé à la Madeleine 25 et 26 février Salle des Sports de la Madeleine 44410 St lyphard

Gratuit: 0, Pass: 6

Week-end gonflé à La Madeleine Organisé par l’association ASM Basket Espace de jeux et structures gonflables Pour tous, de 0 à 99 ans ! Maquillage, pêche à la ligne. Accès aux jeux sous la resp… Salle des Sports de la Madeleine 44410 St lyphard Salle des Sports de la Madeleine 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire Week-end gonflé à La Madeleine Organisé par l’association ASM Basket

Espace de jeux et structures gonflables Pour tous, de 0 à 99 ans ! Maquillage, pêche à la ligne.

Accès aux jeux sous la responsabilité des parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-02-26T17:00:00+01:00

