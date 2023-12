Stage de Karaté avec Jean-Pierre Fischer 9ème DAN Salle des Sports de Kerbiniou Guérande, 26 janvier 2024, Guérande.

Stage de Karaté avec Jean-Pierre Fischer 9ème DAN 26 et 27 janvier 2024 Salle des Sports de Kerbiniou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Chaque année, un expert vient à Guérande pour votre plus grand plaisir. Un moment de pratique fort et intense comme on les aime !

Cette année, c’est Jean-Pierre Fischer, 9ème Dan, karatéka reconnu à travers le monde et illustre sportif qui viendra à Guérande ! C’est un véritable plaisir de l’accueillir au cœur de notre dojo.

Il y aura 3 cours disponibles donc le cours du vendredi gratuit pour les adhérents du club.

Il y aura également un cours enfants de 18h30 à 19h30, gratuit également et uniquement ouvert à nos jeunes adhérents.

Les inscriptions sont ouvertes via helloasso.

Salle des Sports de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 11 06 55 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tkcg.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tkcg.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-karate-avec-jean-pierre-fischer-9eme-dan-guerande.html »}]

CONFRENCONTRE SPORT