TAF dans la Presqu’île – Forum jobs saisonniers Salle des sports de Kerbiniou, 20 avril 2023, Guérande.

Forum pour le 16-26 ans avec coaching, conseils et infos toute la journée et rencontres de plus de 50 employeurs à partir de 14h.

Restauration sur place.

Salle des sports de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

