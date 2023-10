Soirée Halloween Salle des Sports Bruch, 28 octobre 2023, Bruch.

Bruch,Lot-et-Garonne

Sorcières et sorciers, magiciennes et magiciens, goules, vampires et zombies en tout genre, vous êtes attendus le 28 octobre à partir de 18h dans la salle des sports de Bruch pour une soirée où bave de crapauds pieds de limaces et oeil de chauve-souris seront au rendez-vous.

La Compagnie des Tours vous contacte un programme de l’horreur avec un repas terrifiant, une soirée jeux et un escape room, sans oublier l’élection du meilleur costume !

Sur réservation..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Salle des Sports

Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Witches and sorcerers, magicians and sorceresses, ghouls, vampires and zombies of all kinds, you’re invited to Bruch’s sports hall on October 28 from 6pm for an evening of toad drool, slug foot and bat eye.

The Compagnie des Tours has put together a horror program featuring a terrifying meal, a game night and an escape room, not forgetting the election of the best costume!

Reservations required.

Brujas, hechiceros, magos, demonios, vampiros y zombis de todo tipo están invitados al pabellón de deportes del Bruch el 28 de octubre a partir de las 18.00 horas para una velada de baba de sapo, pata de babosa y ojo de murciélago.

La Compagnie des Tours ha preparado un programa de terror que incluye una comida terrorífica, una velada de juegos y una escape room, ¡sin olvidar la elección del mejor disfraz!

Es necesario reservar.

Hexen und Zauberer, Magierinnen und Zauberer, Ghule, Vampire und Zombies aller Art, Sie werden am 28. Oktober ab 18 Uhr in der Sporthalle von Bruch zu einem Abend erwartet, an dem Krötenschleim, Schneckenfüße und Fledermausaugen an der Tagesordnung sind.

Die Compagnie des Tours kontaktiert Sie mit einem Horrorprogramm mit einem erschreckenden Essen, einem Spieleabend und einem Escape Room, und nicht zu vergessen die Wahl des besten Kostüms!

Auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT de l’Albret