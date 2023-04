Stage vacances multisports Salle des sports Baudreix Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Baudreix Catégories d’Évènement: Baudreix

2023-04-11 08:00:00 – 2023-04-11 17:00:00

Pyrénées-Atlantiques Baudreix . 36 36 EUR La récré de JC vous propose pour les vacances de rejoindre la Multisports Academy. De quoi défouler les enfants de 4 à 12ans dans la bonne humeur. Il faut apporter son repas (frigo et possibilité de faire réchauffer) Au programme : danse le matin, chasse aux œufs l’après-midi. La récré de JC vous propose pour les vacances de rejoindre la Multisports Academy. De quoi défouler les enfants de 4 à 12ans dans la bonne humeur. Il faut apporter son repas (frigo et possibilité de faire réchauffer) Au programme : danse le matin, chasse aux œufs l’après-midi. +33 6 08 99 17 81 Rey Jean-Christophe ©LarecredeJC

