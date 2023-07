Jeu de l’oie géant olympique et paralympique avec découverte des associations sportives alciaquoises. Salle des sports. Auchy-lès-Hesdin Catégories d’Évènement: Auchy-lès-Hesdin

participeront et feront découvrir leurs activités.

Ce jeu a pour base les jeux olympiques et paralympiques de 2024. Des questions culturelles sont également présentes à rechercher à travers des livres ou à l’aide de plaquettes. Salle des sports. Rue du 19 mars 1962 Auchy les Hesdin 62770 Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais 0321048265 http://auchyleshesdin.e-monsite.com Salle des sports Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

