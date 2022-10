Vide-greniers par l’APEL et l’OGEC Saint-François Salle des sports

Vide-greniers par l’APEL et l’OGEC Saint-François Salle des sports, 16 octobre 2022, . Vide-greniers par l’APEL et l’OGEC Saint-François Dimanche 16 octobre, 09h00 Salle des sports

Emplacement: 10

Emplacement 3m x 2m Réservé aux particuliers Ouverture aux exposants à partir de 6h30 Bar et restauration sur place Renseignements et réservations : apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com Salle des sports Rue de la Roche Blanche 44350 St molf 44350 [{« link »: « mailto:apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com »}] Emplacement 3m x 2m

Réservé aux particuliers

Ouverture aux exposants à partir de 6h30

Bar et restauration sur place

Renseignements et réservations : apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Salle des sports Adresse Rue de la Roche Blanche 44350 St molf lieuville Salle des sports

Salle des sports https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//