St-Patrick du Chœur d’Hommes Bar à Bâbord -Les Tire Bouchons Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38)

St-Patrick du Chœur d’Hommes Bar à Bâbord -Les Tire Bouchons Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38), 5 mars 2023, . St-Patrick du Chœur d’Hommes Bar à Bâbord -Les Tire Bouchons Dimanche 5 mars, 15h00 Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38)

10

avec Les Tire-Bouchons Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) Place Rose Valland Salle des spectacles, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40855 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le chœur d’hommes de la Bièvre « les « Tire-Bouchons » vous invite le dimanche 5 mars, à 15 heures, à la salle des spectacles de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs pour fêter la Saint Patrick avec « Les mâles de mer de Bar à Babord » renforcés par le groupe celtique des « Korrigans de Voiron » Les amoureux de la Folk Danse pourront enchaîner quelques Jigs, Circle vals, Polkas, An dro et Hanter dro, et les gourmands déguster gâteaux bretons et irlandais accompagnés de la Bi’nche Mandrinoise célèbre aujourd’hui bien au-delà de nos frontières source : événement St-Patrick du Chœur d’Hommes Bar à Bâbord -Les Tire Bouchons publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T15:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) Adresse Place Rose Valland Salle des spectacles, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, France Age maximum 110 lieuville Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38)

Salle des spectacles, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//