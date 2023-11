Conférence : « Tokenisation : révolution de la gouvernance ? », à l’occasion des Journées de l’Économie, le 15 novembre 2023, à Saint-Étienne Salle des spectacles de la Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne, 15 novembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

A l’occasion des Journées de l’Économie du 14 au 16 novembre 2023 à Lyon et Saint-Étienne, l’Université Jean Monnet propose une conférence : « Tokenisation : révolution de la gouvernance ? » à travers son école d’économie..

2023-11-15 16:00:00 fin : 2023-11-15 17:30:00. .

Salle des spectacles de la Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie 42100 Saint-Étienne Université Jean Monnet

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Journées de l?Économie from November 14 to 16, 2023 in Lyon and Saint-Étienne, the Université Jean Monnet is offering a conference on « Tokenization: a revolution in governance? » through its School of Economics.

Coincidiendo con las Journées de l’Économie (Jornadas de Economía) del 14 al 16 de noviembre de 2023 en Lyon y Saint-Étienne, la Université Jean Monnet organiza a través de su Escuela de Economía una conferencia sobre « Tokenización: una revolución en la gobernanza ».

Anlässlich der Wirtschaftstage vom 14. bis 16. November 2023 in Lyon und Saint-Étienne bietet die Universität Jean Monnet über ihre Wirtschaftsschule eine Konferenz an: « Tokenisation: Revolution der Governance? ».

Mise à jour le 2023-10-31 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès