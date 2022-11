Fest Noz d’Automne Salle des Sources, Bellegarde (30)

8 €

avec Breudeur Ar Braz, Ca Bombarde et Fest’Embal Salle des Sources, Bellegarde (30) rue du Docteur Grimaud Salle des Sources, 30127 Bellegarde, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39221 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A partir de 19h00: – Initiations aux danses bretonnes – Fest noz avec: – Breudeur Ar Braz, un duo accordéon et saxophone venant du Trégor – Fest’Emball, groupe de Vedènes bien connu de nos festou noz – Ca Bombarde, groupe du Cercle Celtique Galettes et crêpes, buvette avec cidre breton* et bière bio* de la Brasserie des Garrigues. P.A.F. 8€, demi tarif pour les 13/17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans Renseignements au 06 60 19 20 88 source : événement Fest Noz d’Automne publié sur AgendaTrad

