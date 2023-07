Exposition de pièces de faïence Salle des sociétés rue du petit pont 21110 Longchamp Longchamp Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longchamp Exposition de pièces de faïence Salle des sociétés rue du petit pont 21110 Longchamp Longchamp, 16 septembre 2023, Longchamp. Exposition de pièces de faïence 16 et 17 septembre Salle des sociétés rue du petit pont 21110 Longchamp Entrée libre Longchamp est connu grâce à sa faïencerie, qui a ouvert ses portes en 1868 pour les fermer définitivement en 2009.

L'association Longchamp d'Antan va vous présenter des pièces parfois centenaires mais surtout atypiques, toutes créées et fabriquées dans notre manufacture. Salle des sociétés rue du petit pont 21110 Longchamp

