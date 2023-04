CONCERT » MYTHES ET LEGENDES Salle des roseaux MARLENHEIM Catégorie d’Évènement: Marlenheim

CONCERT » MYTHES ET LEGENDES Salle des roseaux, 27 mai 2023, MARLENHEIM. CONCERT » MYTHES ET LEGENDES Samedi 27 mai, 20h00 Salle des roseaux L’Harmonie Caecilia de Marlenheim vous invite à son traditionnel grand Concert Annuel avec un programme de choix placé sous le thème « Mythes et Légendes

Le samedi 27 mai à 20hrs . Salle socio-culturelle des Roseaux de Marlenheim

Tombolas / Buvette / Petite Restauration.

Infos et réservations : 09 54 59 28 69 ou 06 51 11 67 58.

Entrée 7 € Gratuit pour les moins de 14 ans. Salle des roseaux , 67520 MARLENHEIM MARLENHEIM Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:00:00+02:00 – 2023-05-28T01:00:00+02:00

